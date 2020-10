ESCLUSIVO TPI – “Picchiati e trattati come animali”: le torture sui minori palestinesi nelle carceri israeliane denunciate dal rapporto di Save The Children (Di giovedì 29 ottobre 2020) ESCLUSIVO TPI – L’81 per cento dei minori palestinesi detenuti nelle carceri gestite da Israele ha subito percosse fisiche e l’89 per cento abusi verbali, l’86 per cento è stato sottoposto a perquisizioni corporali, con umiliazione e vergogna; l’88 per cento non ha ricevuto cure adeguate e tempestive, anche quando esplicitamente richieste e a quasi la metà (il 47 per cento) è stato negato il contatto con un avvocato. È quanto rivela il rapporto di Save The Children “Senza Difesa” visionato da noi di TPI in esclusiva. Percosse, abusi psicologici e solamento sono solo alcuni dei trattamenti disumani a cui sono soggetti i minori palestinesi ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020)TPI – L’81 per cento deidetenutigestite da Israele ha subito percosse fisiche e l’89 per cento abusi verbali, l’86 per cento è stato sottoposto a perquisizioni corporali, con umiliazione e vergogna; l’88 per cento non ha ricevuto cure adeguate e tempestive, anche quando esplicitamente richieste e a quasi la metà (il 47 per cento) è stato negato il contatto con un avvocato. È quanto rivela ildiThe“Senza Difesa” visionato da noi di TPI in esclusiva. Percosse, abusi psicologici e solamento sono solo alcuni dei trattamenti disumani a cui sono soggetti i...

