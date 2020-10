ERT FVG | “Il teatro è un luogo sicuro | eppure siamo costretti a fermarci”

Leggi su udine20

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Di nuovo fermi. Dopo pochi mesi di attività, anche i teatri del Circuito ERT sospendono gli spettacoli previsti a partire da domani, 28 ottobre, e fino al 24 novembre in tutte le 27 piazze, compresi gli appuntamenti della rassegna per famiglie Piccolipalchi. Una decisione necessaria per rispondere a quanto stabilito dal Dpcm del 24 ottobre, ma accolta con grande preoccupazione dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, insieme alle altre realtà del settore sia a livello regionale sia nazionale. Duro il commento del direttore dell’ERT Renato Manzoni: “Malgrado tutti gli investimenti fatti per rendere i teatri luoghi sicuri, e il fatto che le repliche finora effettuate abbiano dimostrato che i teatri, con tutti i rigidi protocolli che applicano, non sono certo dei focolai,a fermarci ...