Eros Ramazzotti | auguri speciali dalla figlia…e da un’ex moglie

(Di giovedì 29 ottobre 2020)ha appena compiuto gli anni, ed è stato ovviamente sommerso dall’affetto dei suoi fan. Non solo:è circondato d’affetto nel suo quotidiano e alcune delle “sue donne” hanno voluto omaggiarlo con degli, con stili diversi ma sempre facendo trasparire l’affetto che li lega. Il post di AuroraLa prima a fare gliadè stata la figlia Aurora, con una foto su Instagram che li vede insieme ed abbracciati, ed una frase molto tenera: “Noi non lo sappiamo, ma ci conosciamo da molto prima di questa vita. Siamo legati da qualcosa di più grande.papozzoa tanti ...

RDS_official : Tanti auguri a @RamazzottiEros, l'icona del pop italiano compie 57 anni ?? - rsptorino : Eros Ramazzotti - Una nuova età - OE3 : 11:37: 'Cose della vita' von Eros Ramazzotti / Tina Turner - VanityFairIt : «Siamo legati da qualcosa di più grande» - radiosines : Eros Ramazzotti - Un Attimo Di Pace -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è una figura molto presente nella vita di sua figlia, e lei lo ricorda spesso. In un post riflessivo dello scorso giugno, Aurora aveva spiegato come le radici musicali ereditate dal ...A soli 19 anni Michelle è diventata mamma per la prima volta. Di Aurora, frutto dell’amore con il cantante Eros Ramazzotti; oggi la primogenita è anche un’amica, una confidente, una sorella minore.