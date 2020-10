Erdogan, il sultano che tiene sotto scacco l'Europa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Scossi, sconvolti, solidarietà. Nel giorno di un difficile Consiglio europeo sulle misure anti-covid, l’Europa è scioccata dai fatti di Nizza: 3 morti per la furia di un attentatore armato di coltello, ferito dalla polizia e catturato, urlava “Allah Akbar” mentre lo trasportavano in ospedale. Mentre scriviamo non c’è conferma che si tratti di un attentato di matrice islamista, ma è un altro episodio di violenza di questo genere in Francia nel bel mezzo dello scontro aperto tra Emmanuel Macron e Rece Tayyip Erdogan, scoppiato dopo la decapitazione a Parigi di Samuel Paty, il professore che mostrava ai ragazzi le vignette di Charlie Hebdo su Maometto. Uno scontro di fronte al quale l’Europa non è mai andata oltre le parole di condanna, usate oggi anche da Ankara comunque. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Scossi, sconvolti, solidarietà. Nel giorno di un difficile Consiglio europeo sulle misure anti-covid, l’è scioccata dai fatti di Nizza: 3 morti per la furia di un attentatore armato di coltello, ferito dalla polizia e catturato, urlava “Allah Akbar” mentre lo trasportavano in ospedale. Mentre scriviamo non c’è conferma che si tratti di un attentato di matrice islamista, ma è un altro episodio di violenza di questo genere in Francia nel bel mezzo dello scontro aperto tra Emmanuel Macron e Rece Tayyip, scoppiato dopo la decapitazione a Parigi di Samuel Paty, il professore che mostrava ai ragazzi le vignette di Charlie Hebdo su Maometto. Uno scontro di fronte al quale l’non è mai andata oltre le parole di condanna, usate oggi anche da Ankara comunque. ...

DantiNicola : Gli attacchi di Erdogan a Macron e Merkel sono vergognosi. Libertà religiosa, laicità dello stato e libertà individ… - marcosampaoli : RT @OGiannino: Le folli parole del sultano Erdogan mietono a Nizza le prime vittime. Leggete le parole del sindaco di Nizza. No, non sono e… - Fusillide : RT @Misurelli77: #29ottobre ottobre 2020 Lo stato dell'arte: Pandemia globale che morde l'intero Pianeta SovraNegazionisti che avvelenano i… - Demetrioo83 : RT @OGiannino: Le folli parole del sultano Erdogan mietono a Nizza le prime vittime. Leggete le parole del sindaco di Nizza. No, non sono e… - silvermelluso : RT @OGiannino: Le folli parole del sultano Erdogan mietono a Nizza le prime vittime. Leggete le parole del sindaco di Nizza. No, non sono e… -