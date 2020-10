Ensi: Oggi è il nuovo EP (Di giovedì 29 ottobre 2020) A partire dal 23 ottobre 2020, è disponibile il nuovo EP di Ensi, dal titolo Oggi, che contiene 6 canzoni inedite. Il nuovo progetto discografico del rapper torinese arriva a circa un anno di distanza da Clash Again, il repack di Clash, il quinto album in studio di Ensi. In Oggi, sono contenute due collaborazioni: Giaime e Dani Faiv. Per quanto riguarda le produzioni, invece, Ensi ha lavorato con Kanesh, Strage, Andry The Hitmaker, Gemitaiz (Specialist è il primo brano interamente prodotto dal rapper romano), Lazza e Chris Nolan. Dall’EP, sono già stati estratti tre singoli: il precitato singolo Specialist, 090320 e Mari. Nelle ultime settimane, sul proprio profilo ufficiale Instagram, Ensi ha pubblicato vari post riguardanti ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) A partire dal 23 ottobre 2020, è disponibile ilEP di, dal titolo, che contiene 6 canzoni inedite. Ilprogetto discografico del rapper torinese arriva a circa un anno di distanza da Clash Again, il repack di Clash, il quinto album in studio di. In, sono contenute due collaborazioni: Giaime e Dani Faiv. Per quanto riguarda le produzioni, invece,ha lavorato con Kanesh, Strage, Andry The Hitmaker, Gemitaiz (Specialist è il primo brano interamente prodotto dal rapper romano), Lazza e Chris Nolan. Dall’EP, sono già stati estratti tre singoli: il precitato singolo Specialist, 090320 e Mari. Nelle ultime settimane, sul proprio profilo ufficiale Instagram,ha pubblicato vari post riguardanti ...

GabryAnton : Ho fatto due chiacchiere via Zoom con #Ensi, uno dei migliori #rapper italiani della sua generazione, che ha pubbli… - AllMusicItalia : Il 23 ottobre è il giorno dell'uscita del nuovo Ep di @THEREALENSI, 'Oggi', 6 tracce in cui trovano spazio i featur… - AndreBorti : ENSI - OGGI [OFFICIAL VIDEO CONCEPT] - SMagazineItalia : Ensi e il rap di ieri che vince anche “Oggi” - sosbiglietti : Ensi, maturità e freschezza nel nuovo EP ‘Oggi’: “Il rap ce l’ho sotto pelle” -