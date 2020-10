ENI, parte programma “Human Knowledge” in modalità Open di Joule (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al via il programma Human Knowledge in modalità Open di Joule, la Scuola di Eni per l’impresa, aperto a tutti ed ideato per formare e far crescere aspiranti imprenditori e startup gratuitamente nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. Joule vuole essere una leva per sostenere il mondo imprenditoriale in Italia in un momento storico che presenta grandi sfide e profonde trasformazioni, testimoniando l’importanza che ha per Eni la formazione delle persone, in linea con i propri valori. Adottando un format innovativo al confine tra l’apprendimento online e le serie in web streaming, Open coinvolgerà i partecipanti in un viaggio di apprendimento attraverso “The Rising Star Hotel”, una web serie interattiva ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al via ilHuman Knowledge in modalitàdi, la Scuola di Eni per l’impresa, aperto a tutti ed ideato per formare e far crescere aspiranti imprenditori e startup gratuitamente nel segno dell’innovazione e della sostenibilità.vuole essere una leva per sostenere il mondo imprenditoriale in Italia in un momento storico che presenta grandi sfide e profonde trasformazioni, testimoniando l’importanza che ha per Eni la formazione delle persone, in linea con i propri valori. Adottando un format innovativo al confine tra l’apprendimento online e le serie in web streaming,coinvolgerà icipanti in un viaggio di apprendimento attraverso “The Rising Star Hotel”, una web serie interattiva ...

