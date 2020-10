Eni: Descalzi, 'siamo prima società in termini di investimenti per sviluppo sostenibile' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Tutte le società petrolifere sono in paesi difficili perché le risorse energetiche sono in questi paesi. La miglior tutela sono le coperture contrattuali, due diligence, compliance, i sistemi di controllo dell'azienda che vengono sempre migliorati e modificati, la trasparenza. Bisogna integrarsi nel paese per dare un aiuto reale e con lo sviluppo sostenbile:ci deve essere una redistribuzione delle risorse che vada al di delle royalties e delle tasse". Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalzi in audizione alla Camera in Commissione Affari esteri, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale Nei paesi africani e in via di sviluppo "siamo la prima ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Tutte le; petrolifere sono in paesi difficili perché le risorse energetiche sono in questi paesi. La miglior tutela sono le coperture contrattuali, due diligence, compliance, i sistemi di controllo dell'azienda che vengono sempre migliorati e modificati, la trasparenza. Bisogna integrarsi nel paese per dare un aiuto reale e con losostenbile:ci deve essere una redistribuzione delle risorse che vada al di delle royalties e delle tasse". Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudioin audizione alla Camera in Commissione Affari esteri, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale Nei paesi africani e in via dila...

