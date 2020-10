Energia | da ARERA nuovi obblighi informativi per i venditori

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Una nuova scheda che riassume i contenuti del contratto, indicatori sintetici di prezzo che facilitano il confronto tra le offerte commerciali, più immediate e chiare comunicazioni in caso di variazioni delle condizioni economiche. Sono le principali novità introdotte daper aiutare consumatori e piccole imprese a scegliere in modo sempre più consapevole la propria offerta di elettricità o gas, rafforzando le tutele. Nella fase precontrattuale viene introdotta, infatti, una Scheda sintetica (da consegnare a tutti i clienti alimentati in bassa tensione per l’elettricità e/o con consumi di gas fino a 200.000 Smc/anno) che riassume gli elementiobbligatori relativi all’offerta, in formato standardizzato e comprensibile. Questa conterrà tre...