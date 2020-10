Emily Ratajkowski | nuda e incinta | «Sto conoscendo il mio nuovo corpo»

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In piedi, con i calzettoni tirati fino a coprire metà polpaccio, e una mano a nascondere il seno. Emily Ratajkowski, che insieme al marito, Sebastian Bear-McCard, ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, ha pubblicato su Instagram nuove, e amatoriali immagini di sé. «Sto conoscendo il mio nuovo corpo», ha scritto la modella, posando nuda davanti allo specchio. «Venti settimane», ha poi aggiunto, dando la misura temporale di una gravidanza che dovrebbe giungere al termine nel febbraio prossimo.

IOdonna : Emily Ratajkowski, nuda con il pancione su Instagram: «Conoscendo il mio nuovo corpo» - luigim5491 : RT @realUmbertoLM: La modella Emily Ratajkowski è incinta e a chi le ha chiesto se il nascituro fosse maschio o femmina, ha risposto: “A no… - Gekosauro : RT @realUmbertoLM: La modella Emily Ratajkowski è incinta e a chi le ha chiesto se il nascituro fosse maschio o femmina, ha risposto: “A no… - HervinT : @Signorasinasce @MeNeFrego___ Emily Ratajkowski. Statunitense, modella e mi pare anche attrice, genitori polacchi.… - AmataSalvo : RT @realUmbertoLM: La modella Emily Ratajkowski è incinta e a chi le ha chiesto se il nascituro fosse maschio o femmina, ha risposto: “A no… -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

Vanity Fair Italia

In attesa del primo figlio, Emily Ratajkowski posta su Instagram un nudo integrale e una foto in bikini con pancia in vista. "Conoscendo il mio nuovo corpo" ...Emily Ratajkowski è incinta: la modella ha dato il lieto annuncio con uno scatto provocante e il pancione in bella mostra.