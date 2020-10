Emily Ratajkowski incinta | “il sesso lo sapremo quando avrà 18 anni”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Chenon fosse una classica modella ce ne eravamo già accorti da tempo grazie alle sue numerosissime e irriverenti provocazioni. L’animo anticonformista della 29enne non si smentisce neanche nell’annuncio della sua tanto attesa gravidanza comunicata su Instagram e attraverso una lunga interista su Vogue America. Si tratta del primo figlio con il marito … L'articolo: “illoavrà 18 anni” proviene da Leggilo.org.

bihothoe : - sparklingsuitss : RT @incaIescentia: ho appena letto che emily ratajkowski ha deciso con il marito di non imporre stereotipi di genere al figlio che avranno… - PensieroTeo : RT @realUmbertoLM: La modella Emily Ratajkowski è incinta e a chi le ha chiesto se il nascituro fosse maschio o femmina, ha risposto: “A no… - AltavillaStell2 : RT @realUmbertoLM: La modella Emily Ratajkowski è incinta e a chi le ha chiesto se il nascituro fosse maschio o femmina, ha risposto: “A no… - IOdonna : Emily Ratajkowski, nuda con il pancione su Instagram: «Conoscendo il mio nuovo corpo» -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

Vanity Fair Italia

Anzi, ho continuato con grande coerenza a portare avanti i punti focali del mio brand". Emily Ratajkowski incinta. Il web esplode di gioia|GUARDA Da un anno a questa parte però, il look delle donne è ...La modella, che con il marito Sebastian Bear-McClard ha annunciato di aspettare il primo figlio, ha pubblicato su Instagram una foto di sé, in piedi davanti allo specchio con indosso solo un paio di c ...