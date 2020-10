Elezioni Usa 1996 | Clinton riconfermato | battuto Bob Dole

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il 5 novembreBillottiene il secondo mandato presidenziale. Il candidato repubblicanoarriva dietro di oltre 8 punti. Lepresidenziali delvidero l’affermazione di Bill, rieletto per un secondo mandato alla Casa Bianca. Il primo mandato di BillL’ex governatore dell’Arkansas aveva vinto ledel 1992, prevalendo sull’uscente George Bush e sul candidato indipendente Ross Perot (capace di ottenere il 19% a livello nazionale). Durante il primo mandato, Billsi impegno sulla riforma sanitaria, sulla riduzione delle tasse, sull’accordo NAFTA e, in politica estera, si fece promotore degli Accordi di Oslo tra israeliani e palestinesi. ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @stegraziosi, punto a una settimana dalle elezioni Usa - Agenzia_Ansa : #Usa2020, le elezioni più costose della storia con un bilancio di 14 miliardi #ANSA - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista all’ambasciatore Sergio Vento. Elezioni Usa, i due scenari. Il rischio altiss… - assaloni : RT @LucioMalan: “Equilibrato” servizio del TG1 sulle elezioni USA con Fareed Zakaria: “Covid e ‘cambiamenti climatici’ sono causati dall’uo… - charlierock12 : RT @repubblica: Elezioni Usa: in North Carolina voto postale esteso per nove giorni, punto a favore dei democratici [aggiornamento delle 06… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa

Le prossime elezioni americane, però, hanno cambiato le cose, e l’ex golfista, 78 anni, ha preso in mano una chitarra e scritto Hey America, un messaggio d’amore e speranza per una nazione ferita.Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America si svolsero dunque il 5 novembre 1996. Oltre a Clinton e Dole, per la seconda volta consecutiva si presenta l’indipendente Ross Perot, il quale ...