Elena Aubry, macabra scoperta nel diario del ladro che ha rubato le sue ceneri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli dal macabro furto che ha riguardato le ceneri di Elena Aubry, 25enne morta a causa di un’incidente nel 2018. La scorsa primavera, la madre aveva denunciato la sparizione della sua urna dal cimitero e aveva lanciato un appello affinchè fossero ritrovate. Un mese dopo, la bella notizia: i Carabinieri hanno rintracciato le ceneri di Elena Aubry, ma era solo la proverbiale punta dell’iceberg. Ruba le ceneri di Elena Aubry e centinaia d’altre donne La scoperta della sparizione dei resti della giovane donna era arrivata il 5 maggio 2020, quando l’Italia era ancora isolata nel primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. Circa 3 settimane dopo, il ritrovamento ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli dal macabro furto che ha riguardato ledi, 25enne morta a causa di un’incidente nel 2018. La scorsa primavera, la madre aveva denunciato la sparizione della sua urna dal cimitero e aveva lanciato un appello affinchè fossero ritrovate. Un mese dopo, la bella notizia: i Carabinieri hanno rintracciato ledi, ma era solo la proverbiale punta dell’iceberg. Ruba ledie centinaia d’altre donne Ladella sparizione dei resti della giovane donna era arrivata il 5 maggio 2020, quando l’Italia era ancora isolata nel primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. Circa 3 settimane dopo, il ritrovamento ...

MediasetTgcom24 : Roma, il ladro delle ceneri di Elena Aubry: 'Per me è come una droga, ho rubato 375 foto di ragazze morte'… - zazoomblog : Elena Aubry macabra scoperta nel diario del ladro che ha rubato le sue ceneri - #Elena #Aubry #macabra #scoperta - paolorm2012 : Il collezionista di foto strappate dalle tombe di ragazze a Roma: 375 immagini, compresa quella di Elena Aubry… - luca_catone : Inquietante ???? Roma, il ladro delle ceneri di Elena Aubry: 'Per me rubarle è come una droga, a casa ho 375 foto di… - zazoomblog : Elena Aubry parla il ladro delle sue ceneri: “Ho 375 foto di ragazze morte” - #Elena #Aubry #parla #ladro #delle -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Aubry HTTP/1.1 Server Too Busy