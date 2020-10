Elena Aubry, il ladro di ceneri teneva un diario: profanata centinaia di tombe (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il ladro di ceneri annotava tutto in un diario Come riporta TgCom24 , l'indagine nei confronti del necrofilo sta andando avanti. L'uomo, 48enne, rischia accuse di vilipendio di tomba, sottrazione e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ildiannotava tutto in unCome riporta TgCom24 , l'indagine nei confronti del necrofilo sta andando avanti. L'uomo, 48enne, rischia accuse di vilipendio di tomba, sottrazione e ...

MediasetTgcom24 : Roma, il ladro delle ceneri di Elena Aubry: 'Per me è come una droga, ho rubato 375 foto di ragazze morte'… - zazoomblog : Elena Aubry macabra scoperta nel diario del ladro che ha rubato le sue ceneri - #Elena #Aubry #macabra #scoperta - paolorm2012 : Il collezionista di foto strappate dalle tombe di ragazze a Roma: 375 immagini, compresa quella di Elena Aubry… - luca_catone : Inquietante ???? Roma, il ladro delle ceneri di Elena Aubry: 'Per me rubarle è come una droga, a casa ho 375 foto di… - zazoomblog : Elena Aubry parla il ladro delle sue ceneri: “Ho 375 foto di ragazze morte” - #Elena #Aubry #parla #ladro #delle -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Aubry HTTP/1.1 Server Too Busy