Eighteam | l' emozionante documentario disponibile su RakutenTV

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilarriva in esclusiva su Rakuten TV: il pluripremiatonarra la storia della nazionale di calcio dello Zambia, dalla tragedia al trionfo! Su Rakuten TV arriva in esclusiva l'anteprima di, versione estesa, il pluripremiatoche racconta la lunga strada verso la ripresa, durata 18 anni, della Nazionale di calcio dello Zambia: dopo la tragica scomparsa della squadra in un fatale incidente aereo, la loro tenacia li ha portati al trionfo alla Coppa d'Africa del 2012. Questosegue la vicenda della nazionale di calcio zambiana, soprannominata Chipolopolo - "proiettili di rame" nella lingua Bemba - colpita dalla tragedia nel 1993 quando 18 atleti della squadra rimasero uccisi in un incidente aereo ...