“Ecco perché io e Harry siamo scappati” Terremoto a Buckingham Palace | il motivo della fuga è un’accusa pesantissima alla regina

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Così come riportato dal mag Express, Meghan Markle avrebbe scagliato un’accusa ben affilata nei confrontiroyal family, sì, un’altra ancora. La duchessa dei Sussex avrebbe etichettato “sessiste” le regole su cui si basa da sempre la corona inglese. Ma non è finita qua, perché quest’accusa ha dato vita ad un frutto ben preciso. Infatti è proprio a causa di questo presunto sessismo dei confronti delle donne di casa Windsor, che Meghan Markle sarebbe stata spinta a lasciare Londra per trasferirsi con tutta la famiglia prima in Canada e poi in California. Quellaex Suits, è una vera e propria accusa choc indirizzataElisabetta in persona. (Continua dopo le foto) “Ecco perché io e...