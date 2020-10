“Ecco come sto”. Carlo Conti, le condizioni dopo la notizia del Covid. La decisione costretta della Rai (Di giovedì 29 ottobre 2020) La lunga lista di personaggi dello spettacolo positivi al coronavirus Continua ad infittirsi. Anche Carlo Conti ha annunciato di aver contratto il Covid, preoccupando i fan e soprattutto influendo sulla sorte del celebre Tale e quale show. Il talent show di Rai 1 è ormai un caposaldo per i telespettatori italiani, in particolare in questo periodo critico, in cui c’è tanto bisogno di sorridere. Di conseguenza, oltre all’apprensione del pubblico nei confronti dello stato di salute del famoso presentatore televisivo, un quesito sorge spontaneo: senza il suo leader indiscusso, che fine farà il Tale e quale show di Rai 1? Non c’è da temere, il peggio non è previsto perché l’acclamata competizione canora non chiuderà i battenti, ma diciamo che si ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 ottobre 2020) La lunga lista di personaggi dello spettacolo positivi al coronavirusnua ad infittirsi. Ancheha annunciato di aver contratto il, preoccupando i fan e soprattutto influendo sulla sorte del celebre Tale e quale show. Il talent show di Rai 1 è ormai un caposaldo per i telespettatori italiani, in particolare in questo periodo critico, in cui c’è tanto bisogno di sorridere. Di conseguenza, oltre all’apprensione del pubblico nei confronti dello stato di salute del famoso presentatore televisivo, un quesito sorge spontaneo: senza il suo leader indiscusso, che fine farà il Tale e quale show di Rai 1? Non c’è da temere, il peggio non è previsto perché l’acclamata competizione canora non chiuderà i battenti, ma diciamo che si ...

FratellidItalia : ?? Ecco come il governo Conte ha preso in giro le attività degli italiani - VanityFairIt : 57 anni oggi per @RamazzottiEros: a lui, e a tutti gli #Scorpione come lui, tanti, tantissimi auguri! Ed ecco che c… - Corriere : «Pronto a festeggiare la fine del lockdown in Australia dopo 7 mesi: zero casi (e senza perdere soldi)» - giuliagups : @kelebekmir Come biasimarli in effetti, però ecco se quella in cui erano ancora mezzi nudi la si faceva a notte fonda avrei preferito ?? - xblunotte : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I soldi di Conte sono come i carrarmati di Mussolini Come si fa a finanziare il decreto… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco come Consumi, è l’ora del «safety shopping»: ecco come sono cambiati i nostri acquisti in pochi mesi Corriere della Sera