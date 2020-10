Ecco come fare per avere il nuovo Google calendar su Android

Leggi su android-news.eu

(Di giovedì 29 ottobre 2020)abbiamo potuto notare negli ultimi giorni,sta rinnovando le icone di diverse applicazioni del suo ecosistema tra le quali troviamo anche. La nuova è più colorata icona risulta già disponibile scaricando l’aggiornamento in rollout in queste ore. Maperla nuova icona disu? Per tutti quelli che non vogliono attendere possono già averla: basta aggiornare l’applicazione alla versione 2020. 42 che introduce la nuova icona colorata sia sulla home sia sulla splash screen di avvio. In questo aggiornamento non sembrano esserci altri cambiamenti degni di nota eccezione dei soli perfezionamenti a livello ...