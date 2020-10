E’ sempre mezzogiorno, Paolo Bonolis fa una battuta pesante ad Antonella Clerici, la reazione della Clerici (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le trasmissioni televisive sono riprese dopo l’interruzione da pandemia nonostante, spesso, gli ospiti sono più in collegamento da casa che in studio. Purtroppo, la pandemia che non è ancora scongiurata, anzi pare che i numeri comincino ad essere più alti che a marzo e non è tanto assurdo immaginare un altro lockdown a livello nazionale. Allo stato, tutto continua a funzionare anche se i protocolli a cui sono sottoposti i conduttori televisivi e tutti quelli che lavorano ad un programma televisivo sono tali che non sfugge nulla. Gli ultimi a comunicare di essere risultati positivi al covid sono stati Gerry Scotti e Carlo Conti. Paolo Bonolis fa una battuta abbastanza intima ad Antonella Clerici Paolo Bonolis ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le trasmissioni televisive sono riprese dopo l’interruzione da pandemia nonostante, spesso, gli ospiti sono più in collegamento da casa che in studio. Purtroppo, la pandemia che non è ancora scongiurata, anzi pare che i numeri comincino ad essere più alti che a marzo e non è tanto assurdo immaginare un altro lockdown a livello nazionale. Allo stato, tutto continua a funzionare anche se i protocolli a cui sono sottoposti i conduttori televisivi e tutti quelli che lavorano ad un programma televisivo sono tali che non sfugge nulla. Gli ultimi a comunicare di essere risultati positivi al covid sono stati Gerry Scotti e Carlo Conti.fa unaabbastanza intima ad...

giacomino_ponta : @cioccograno L’Ulivo avanza dallo studio di È sempre mezzogiorno - RitaC70 : È sempre mezzogiorno, daini in amore e notte da incubo per Antonella Clerici: 'In quella casa...', terrore per la c… - Hysterie_Nya : Sono tornata un quarto d'ora fa, ed ero fuori da mezzogiorno e mezzo, fra pranzo e chiacchierata (che mi fa sempre… - i1ygq : É sempre mezzogiorno recensione, ascolti, opinioni, commento, critica - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: fettuccine rosse con broccoli e baccalà di Gian Piero Fava -