E ora mettetevi in ginocchio davanti ai 3 martiri di Nizza: chi era Vincent Loques, il sacrestano amato da tutti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dei tre martiri di Nizza abbiamo solo un nome e alcune agghiacchianti testimonianze. Una donna di 70 anni decapitata davanti all’altare. Una giovane donna di 30 anni accoltellata in chiesa, morta poco dopo nel bar dove si era rifugiata. E poi c’è lui, Vincent Loquès, 45 anni, il sacrestano sorridente che vedete nella foto. Il suo nome è stato diffuso subito, perché a Nizza era molto amato e popolare. Pare che l’attentatore lo abbia sgozzato per primo, colpendolo alle spalle. Vincent Loques, il sacrestano sempre sorridente La morte di Vincent, che con il suo sangue è uno diventato uno dei martiri di Nizza e della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dei trediabbiamo solo un nome e alcune agghiacchianti testimonianze. Una donna di 70 anni decapitataall’altare. Una giovane donna di 30 anni accoltellata in chiesa, morta poco dopo nel bar dove si era rifugiata. E poi c’è lui,Loquès, 45 anni, ilsorridente che vedete nella foto. Il suo nome è stato diffuso subito, perché aera moltoe popolare. Pare che l’attentatore lo abbia sgozzato per primo, colpendolo alle spalle., ilsempre sorridente La morte di, che con il suo sangue è uno diventato uno deidie della ...

Inquinamento letale come e più del Covid, anche nelle aree urbane della Valle padana, in cima alle classifiche europee. È solo una delle grandi sfide per i sindaci, perché nelle metropoli dopo la pand ...

Inquinamento letale come e più del Covid, anche nelle aree urbane della Valle padana, in cima alle classifiche europee. È solo una delle grandi sfide per i sindaci, perché nelle metropoli dopo la pand ...