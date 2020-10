Dpcm | tutti i ristoranti chiusi dopo le 18? No | i politici cenano a Montecitorio

Leggi su chenews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La politica si fa un regalo decidendo di tenere aperto il ristorante dianchele 18, in barba al nuovo. In barba aldel Governo e in barba agli italiani che sono costretti a chiudere previa sanzione, il ristorante diapre fino alle 21. Con tanto di messaggino arrivato sul telefono dei deputati: apertura serale dalle 19 alle 21, ovviamente con coperti ridotti per evitare l’assembramento. Si tratta della mensa che si trova al piano Aula. Aveva dovuto chiudere ad aprile, ma poi ha riaperto. I deputati si sono lamentati pere le trattorie chiuse nei dintorni die si sono fatti un regalo. Senza pensare che ai titolari deie delle ...