Dpcm incostituzionali | ecco la decisione-chiave ed i motivi dell’illegittimità

(Di giovedì 29 ottobre 2020)laed idell’illegittimità I, ovvero i decreti ministeriali emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati molto discussi e chiacchierati negli ultimi mesi, tra la gente comune e negli ambienti della politica. Ma non solo. In effetti, c’è chi si è domandato se i divieti e le restrizioni agli spostamenti e le altre misure di contenimento anti-covid, incluse neifossero illegittime ed incompatibili con la Costituzione. La risposta è arrivata dalla magistratura. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle nuove regole treni 2020, cosa cambia per i viaggiatori, clicca qui. Segui Termometro Politico su ...

Borghi_Tv : @FabioRoscioli Potevano fare ricorsi contro i dpcm da quando ne hanno emanato visto che sono incostituzionali inve… - EremitaMancato : RT @duxfightdemon: Subiamo dpcm incostituzionali dal mese di marzo e l'opposizione non ha alzato un dito (avrebbero vinto facile), oggi fan… - DonniniMario : L’abuso della pazienza,dell’obbedienza degli italiani,del loro senso civico è stato attuato instillando paura con d… - nuv_mon57 : @lameduck1960 Esatto!Se è vero che questi DPCM sono incostituzionali...ma xché ad esempio l’opposizione non si muov… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm incostituzionali

La Voce del Patriota

Colloqui di lavoro con domande come “Lei è fidanzata?”. Contratti che i tribunali hanno già dichiarato incostituzionali. Stipendi da 800 euro per 54 ore di lavoro a settimana ma “senza pausa pranzo, n ...Dopo, il ristorante 'La macelleria' non ha chiuso, ma al contrario ha accolto 90 persone. La notizia è arrivata fino al sindaco e alle forze dell'ordine, che sono intevenute per far rispettare il decr ...