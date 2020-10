Donne, afroamericani, laureati. Ecco chi tira la volata a Biden (Di giovedì 29 ottobre 2020) Messaggi divergenti a 180 gradi nelle ultime battute della campagna elettorale, mentre i sondaggi danno indicazioni contraddittorie: da una parte, confermano il vantaggio di Biden su Trump, ma, dall’altra, confortano le speranze di rimonta del magnate presidente sui rivale democratico in alcuni degli Stati in bilico, in particolare in Florida. “Se votate per Biden, i vostri figli non andranno a scuola, non ci sarà nessuna cerimonia per diplomi o lauree, nessun matrimonio, nessun Ringraziamento, nessun Natale e nessun Quattro Luglio!”, twitta Donald Trump, nella concitazione del suo forcing di comizi e slogan, trascurando il fatto che, in ogni caso, il presidente sarà ancora lui i prossimi Ringraziamento e Natale. “Possiamo scegliere tra altri quattro anni di caos e divisioni o una strada diversa, di speranza e di ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) Messaggi divergenti a 180 gradi nelle ultime battute della campagna elettorale, mentre i sondaggi danno indicazioni contraddittorie: da una parte, confermano il vantaggio disu Trump, ma, dall’altra, confortano le speranze di rimonta del magnate presidente sui rivale democratico in alcuni degli Stati in bilico, in particolare in Florida. “Se votate per, i vostri figli non andranno a scuola, non ci sarà nessuna cerimonia per diplomi o lauree, nessun matrimonio, nessun Ringraziamento, nessun Natale e nessun Quattro Luglio!”, twitta Donald Trump, nella concitazione del suo forcing di comizi e slogan, trascurando il fatto che, in ogni caso, il presidente sarà ancora lui i prossimi Ringraziamento e Natale. “Possiamo scegliere tra altri quattro anni di caos e divisioni o una strada diversa, di speranza e di ...

