DOC Nelle Tue Mani trama e anticipazioni episodi 29 ottobre 2020

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) DOCTUE29. Torna su Rai 1 la fiction con protagonista Luca Argentero con i nuovi. Di seguito. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING DOCTueo 13 Egoismi. Andrea (Luca Argentero) continua a scavare negli anni che l’amnesia ha cancellato. L’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante, rende la giovane specializzanda inspiegabilmente ancora più acida e scontrosa. Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea. DOCtue...