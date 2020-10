«Doc-Nelle tue mani» | le anticipazioni della puntata del 29 ottobre

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Andrea Fanti continua a scavare nei dodici anni cancellati dall'amnesia per recuperare tutti i pezzi e arrivare alla verità sul colpo di pistola che gli ha cambiato per sempre la vita. Comincia così la prima partesettima e penultimadi Doc-tue, la serie di Rai 1 con Luca Argentero e Matilde Gioli: da giovedì 29si cambia e andrà in onda un solo episodio a settimana, contro i due trasmessi fino ad ora, per fare spazio dalle 22.45 ad AmaSanremo, il nuovo show con Amadeus per selezionare le Nuove Proposte di Sanremo 2021. Ecco tutto quello ce c'è da sapere sul nuovo episodio. Doc-tue, ledel 29 ...