DOC nelle tue mani | da stasera UN SOLO EPISODIO Ecco perché

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano a ottenere grande successo (con uno share intorno al 30%) le vicende di Andrea Fanti, l’affascinante medico senza memoria di Doc –tue. La fiction interpretata da Luca Argentero, dunque, prosegue il cammino verso la conclusione della sua prima stagione, ma da questa sera (giovedì 29 ottobre) sarà un cammino “più lento”…Leggi anche: MARE FUORI 2: la seconda stagione della fiction ci sarà?Finora, siamo sempre stati abituati a vedere una puntata composta da due singoli episodi (per una durata complessiva di poco più di due ore), ma con l’intitolato Egoismi – che vedremo appunto– Rai 1 inaugura una programmazione “all’americana” che finora in Italia non ha moltissimi ...

Roberto Alessi, retroscena su Luca Argentero: "Non è certo un simpaticone" Grande successo di ascolti per Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero: numeri ...Ritorna, giovedì 29 ottobre alle 21.25 su Rai1, l'appuntamento in prima visione assoluta con "DOC – Nelle tue mani". Nell'episodio dal titolo Egoismi, l'arrivo in ospedale della sorella maggiore di ...