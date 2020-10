Doc – Nelle tue mani: anticipazioni episodi 29 ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Che cosa accadrà nell’episodio della serie Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero e Matilde Gioli in onda giovedì 29 ottobre 2020 in prima serata su Ri 1? Scopriamolo insieme… Doc – Nelle tue mani torna in onda giovedì 29 ottobre 20202 in prima serata su Rai 1, dopo lo straordinario risultato della seconda puntata, con oltre 7 milioni di spettatori, andata in onda esattamente una settimanaArticolo completo: Doc – Nelle tue mani: anticipazioni episodi 29 ottobre 2020 dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Che cosa accadrà nell’o della serie Doc –tue, con Luca Argentero e Matilde Gioli in onda giovedì 29in prima serata su Ri 1? Scopriamolo insieme… Doc –tuetorna in onda giovedì 292 in prima serata su Rai 1, dopo lo straordinario risultato della seconda puntata, con oltre 7 milioni di spettatori, andata in onda esattamente una settimanaArticolo completo: Doc –tue29dal blog SoloDonna

noemi_spa : “Una delle 5 puntate” Ah perché, hanno intenzione di rovinarmi il giovedì anche nelle ultime puntate di DOC? #DocNelleTueMani - Uredancingqueen : RT @ovunquetu: Doc me metto pure io nelle tue mani se me sorridi così?? #DocNelleTueMani - Pizzahoran99 : RT @ovunquetu: Doc me metto pure io nelle tue mani se me sorridi così?? #DocNelleTueMani - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 nuovo appuntamento con la serie @DocNelleTueMani - Ema_poet : RT @ovunquetu: Doc me metto pure io nelle tue mani se me sorridi così?? #DocNelleTueMani -