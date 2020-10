Doc – Nelle tue mani | anticipazioni di giovedì 29 ottobre 2020

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il 29andrà in onda una nuova puntata di Doc –tue. Questa volta, però, con una novità. Infatti non vedremo due episodi, come siamo sempre stati abituati con quasi tutte le fiction Rai, ma solo uno. Questo perché in seconda serata avrà inizio AmaSanremo, la competizione che decreterà chi tra i giovani cantanti potrà accedere a Sanremo Giovani e poi, di conseguenza, al Festival di Sanremo. Torniamo, però, a parlare dell’amata fiction con protagonista Luca Argentero. Facciamo un breve riassunto di ciò che è accaduto in precedenza. Andrea ha ritrovato la cartella clinica del paziente deceduto per colpa di Marco, ma ancora non sa la verità. Di conseguenza proprio Marco, quando capisce di essere in pericolo, fa di ...