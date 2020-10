Dl ristori: Conte, 'entro metà novembre bonifico da Agenzie entrate' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Oltre 2 miliardi sono stati riservati a un nuovo contributo a fondo perduto per le attività dei comparti interessati dalle disposizioni del Dpcm, con livelli di ristoro differenziati a seconda dell'intensità del danno economico subito dalle categorie. Sono state individuate quattro fasce con diverse scale di coefficienti di ristoro (100 %, 150 %, 200 %, 400 %) con riferimento alle compensazioni già ricevute, secondo quanto previsto dal decreto-legge Rilancio”. Lo ribadisce, in Aula alla Camera, il premier Giuseppe Conte, tornando sul decreto approvato in Cdm martedì scorso. "Per quanto riguarda le modalità di erogazione - prosegue il presidente della Camera, rimarcando come il decreto fornisca un "sostegno immediato" - è previsto un doppio binario. Coloro che, in precedenza, avevano presentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Oltre 2 miliardi sono stati riservati a un nuovo contributo a fondo perduto per le attività dei comparti interessati dalle disposizioni del Dpcm, con livelli di ristoro differenziati a seconda dell'intensità del danno economico subito dalle categorie. Sono state individuate quattro fasce con diverse scale di coefficienti di ristoro (100 %, 150 %, 200 %, 400 %) con riferimento alle compensazioni già ricevute, secondo quanto previsto dal decreto-legge Rilancio”. Lo ribadisce, in Aula alla Camera, il premier Giuseppe, tornando sul decreto approvato in Cdm martedì scorso. "Per quanto riguarda le modalità di erogazione - prosegue il presidente della Camera, rimarcando come il decreto fornisca un "sostegno immediato" - è previsto un doppio binario. Coloro che, in precedenza, avevano presentato ...

