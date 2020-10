"Dite ai miei figli che li amo". Le ultime parole della mamma prima di morire (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una delle tre vittime dell'attentato di Nizza era una giovane mamma, di appena 30 anni e con due figli piccoli. Accoltellata alla gola è riuscita a scappare dalla chiesa e di fronte a un bar è stata soccorsa da alcuni passanti. Li ha guardati, con un filo di voce ha sussurrato: "Dite ai miei bimbi che li amo" ed è spirata fra le loro braccia. Il drammatico racconto testimonia solo in parte la tragedia avvenuta a Nizza. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una delle tre vittime dell'attentato di Nizza era una giovane, di appena 30 anni e con duepiccoli. Accoltellata alla gola è riuscita a scappare dalla chiesa e di fronte a un bar è stata soccorsa da alcuni passanti. Li ha guardati, con un filo di voce ha sussurrato: "aibimbi che li amo" ed è spirata fra le loro braccia. Il drammatico racconto testimonia solo in parte la tragedia avvenuta a Nizza.

