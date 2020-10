Discariche abusive e incendi nell' agro romano | allarme della Lega al governo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Letra l'Ardeatina e la Laurentina sono diventate ormai intollerabili. Ma oltre allo sversamento ille di rifiuti si assiste anche a episodi di bracconaggio, prostituzione edolosi. Motivo per cui il senatore, William De Vecchis, presenta un'interrogazione scritta al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: “Oggi, in quanto membrocommissione turismo ed agricoltura del Senato, ho inviato un'interrogazione scritta al Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini, riguardante lo stato pietoso in cui versa la porzione disituata tra la via Laurentina e la via Ardeatina - ...