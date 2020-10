Disagi pazienti in quarantena domiciliare, Villani (M5S): “Asl Salerno potenzi Usca” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Problemi e disservizi con la gestione delle emergenze relative ai casi positivi di Covid19 su parte del territorio dell’Agro Sarnese Nocerino, arriva la denuncia della Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle: “A causa del boom di contagi in Provincia di Salerno, i pazienti Covid 19 in quarantena domiciliare nel territorio dell’Agro Sarnese Nocerino sono abbandonati a sé stessi: l’Asl Salerno intervenga con il potenziamento delle Usca e con risorse adeguate”. “In un momento così delicato, la collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia e tutela della salute dei cittadini. Dalle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Problemi e disservizi con la gestione delle emergenze relative ai casi positivi di Covid19 su parte del territorio dell’Agro Sarnese Nocerino, arriva la denuncia della Deputata Virginiadel MoVimento 5 Stelle: “A causa del boom di contagi in Provincia di, iCovid 19 innel territorio dell’Agro Sarnese Nocerino sono abbandonati a sé stessi: l’Aslintervenga con ilamento delle Usca e con risorse adeguate”. “In un momento così delicato, la collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia e tutela della salute dei cittadini. Dalle ...

L'allarme dei medici di base: "I vaccini non ci sono per tutti"

Polemiche sulla carenza dei vaccini antinfluenzali in Lombardia: "Da noi, per ora, ne sono arrivati solo 50", ha rivelato un medico di base ...

