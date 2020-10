DIRETTA Roma CSKA Sofia – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di giovedì 29 ottobre 2020) Seconda partita del girone di Europa League per la Roma, che dopo il successo in rimonta contro lo Young Boys, ospita i bulgari del CSKA Sofia, sconfitti nella gara d’esordio contro i rumeni del Cluj. Le scelte degli allenatori Fonseca potrà contare sul ritorno di Smalling in difesa che sarà affiancato da Fazio e Juan Jesus, Pau Lopez tra i pali. Bruno Peres e Karsdorp sugli esterni e turno di riposo per Pedro. Chance dall’inzio per Borja Manoral in vice di Dzeko. CSKA sarà guidato da Dobromir Vitov, dopo l’esonero del precedente tecnico: a difendere il portiere Busatto ci saranno Vlon, Antov, Mattheij e Mazikou, trio offensivoo composto da Yomov, Sankharé ed Henrique. Formazioni ufficiali Roma (3-4-2-1): Pau ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020) Seconda partita del girone di Europa League per la, che dopo il successo in rimonta contro lo Young Boys, ospita i bulgari del, sconfitti nella gara d’esordio contro i rumeni del Cluj. Le scelte degli allenatori Fonseca potrà contare sul ritorno di Smalling in difesa che sarà affiancato da Fazio e Juan Jesus, Pau Lopez tra i pali. Bruno Peres e Karsdorp sugli esterni e turno di riposo per Pedro. Chance dall’inzio per Borja Manoral in vice di Dzeko.sarà guidato da Dobromir Vitov, dopo l’esonero del precedente tecnico: a difendere il portiere Busatto ci saranno Vlon, Antov, Mattheij e Mazikou, trio offensivoo composto da Yomov, Sankharé ed Henrique.(3-4-2-1): Pau ...

