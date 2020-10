DIRETTA Real Sociedad Napoli – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di giovedì 29 ottobre 2020) Impiego europeo numero 2 per il Napoli che affronterà la Real Sociedad in trasferta, una delle Formazioni spagnole più in palla di questo periodo. La banda di Gattuso proverà a riscattare la sconfitta all’esordio contro l’AZ Alkmaar. Le scelte degli allenatori Baschi che confermano la talentuosa trequarti composta da David Silva, Oyarzabal e Willian Josè. Robusto turnover per Gattuso che cambierà diversi calciatori a partire da Ospina che prenderà il posto di Meret, Maksimovic affiancherà Koulibaly con centrocampo Demme-Lobotka a supportare l’attacco pesante, composto da Petagna che prenderà il posto di Osmihen e Politano che sostituirà Lozano. Formazioni ufficiali Real ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020) Impiego europeo numero 2 per ilche affronterà lain trasferta, una dellespagnole più in palla di questo periodo. La banda di Gattuso proverà a riscattare la sconfitta all’esordio contro l’AZ Alkmaar. Le scelte degli allenatori Baschi che confermano la talentuosa trequarti composta da David Silva, Oyarzabal e Willian Josè. Robusto turnover per Gattuso che cambierà diversi calciatori a partire da Ospina che prenderà il posto di Meret, Maksimovic affiancherà Koulibaly con centrocampo Demme-Lobotka a supportare l’attacco pesante, composto da Petagna che prenderà il posto di Osmihen e Politano che sostituirà Lozano....

