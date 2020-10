Dipendenti “infedeli” di Lottomatica incassavano premi milionari intercettando biglietti vincenti del Gratta e vinci: 12 indagati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dipendenti ed ex Dipendenti di Lottomatica, concessionaria dei giochi per conto dello Stato, sono riusciti tra 2015 e 2019 ad “intercettare” e incassare quattro biglietti della lotteria istantanea “Gratta e vinci” per un valore complessivo di 27 milioni di euro. I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito sequestri nei confronti di 12 persone indagate, a vario titolo, per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. Alle indagini ha fornito collaborazione la stessa Lottomatica. I Dipendenti “infedeli” hanno intercettato due biglietti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020)ed exdi, concessionaria dei giochi per conto dello Stato, sono riusciti tra 2015 e 2019 ad “intercettare” e incassare quattrodella lotteria istantanea “” per un valore complessivo di 27 milioni di euro. I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito sequestri nei confronti di 12 persone indagate, a vario titolo, per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. Alle indagini ha fornito collaborazione la stessa. I“infedeli” hanno intercettato due...

