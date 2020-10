Dinamo Sassari, tutti i tamponi negativi: si gioca con Varese (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sassari - Si tira un sospiro di sollievo in casa Dinamo . Escluso il caso di positività al covid riscontrato nei giorni scorsi su un giocatore, che si trova in regime di isolamento, tutti gli altri ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020)- Si tira un sospiro di sollievo in casa. Escluso il caso di positività al covid riscontrato nei giorni scorsi su untore, che si trova in regime di isolamento,gli altri ...

