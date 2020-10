Diletta Leotta pronta per il cinema? La proposta di Alessandro Siani (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’inarrestabile Diletta Leotta è pronta per debuttare nel cinema, a volerla come protagonista del suo film Alessandro Siani. Il comico napoletano è in procinto di cominciare le riprese del suo prossimo film che dovrebbe uscire l’anno prossimo a Natale, tutto è pronto per dare vita all’opera anche l’attrice protagonista, che secondo il magazine Leggo, dovrebbe essere proprio Diletta Leotta. Dopo Sanremo, dove Diletta ha dimostrato d’essere una professionista anche come showgirl, la Leotta è pronta per il cinema o almeno è quello che crede Siani. Diletta è stata avvistata mentre si ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’inarrestabileper debuttare nel, a volerla come protagonista del suo film. Il comico napoletano è in procinto di cominciare le riprese del suo prossimo film che dovrebbe uscire l’anno prossimo a Natale, tutto è pronto per dare vita all’opera anche l’attrice protagonista, che secondo il magazine Leggo, dovrebbe essere proprio. Dopo Sanremo, doveha dimostrato d’essere una professionista anche come showgirl, laper ilo almeno è quello che credeè stata avvistata mentre si ...

