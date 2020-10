Diletta Leotta debutterà al cinema

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è pronta per il suo primo debutto al. A quanto pare il regista e attore Alessandro Siani l’abbia scelta come coprotagonista per il suo prossimo film, che uscirà nelle sale a Natale 2021. Le riprese inizieranno già tra qualche settimana. Alessandro Siani l’avrebbe chiamata a Roma per fare un provino in uno studio vicino a San Pietro. Alcuni paparazzi hanno sorpreso lamentre scendeva da un’auto ed entrava nello Studio T di Borgo Pio, infatti in mano aveva dei fogli probabilmente il copione del film. Anche in questi giorni laè tornata sulle pagine del gossip, per un riavvicinamento al suo ex fidanzato il pugile Daniele Scardina.