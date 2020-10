Diletta Leotta al suo debutto assoluto al cinema: ecco il fortunato regista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per Diletta Leotta si aprono le porte del cinema. Secondo l’indiscrezione raccolta da Leggo.it, la famosa presentatrice di Dazn Italia per la Serie A avrebbe nei giorni scorsi sostenuto un provino a Roma per un noto attore e regista italiano, dal quale avrebbe ricevuto la parte da co-pratogonista per il suo nuovo film. Sempre stando ai rumor che circolano in rete, le riprese della pellicola cinematografica inizieranno fra poche settimane (coronavirus permettendo), con l’uscita prevista per Natale 2021: mancherebbero dunque più di dodici mesi prima di salutare il debutto cinematografico della popolare presentatrice sportiva, in passato volto noto di Sky Sport. Il regista che ha puntato su Diletta ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Persi aprono le porte del. Secondo l’indiscrezione raccolta da Leggo.it, la famosa presentatrice di Dazn Italia per la Serie A avrebbe nei giorni scorsi sostenuto un provino a Roma per un noto attore eitaliano, dal quale avrebbe ricevuto la parte da co-pratogonista per il suo nuovo film. Sempre stando ai rumor che circolano in rete, le riprese della pellicolatografica inizieranno fra poche settimane (coronavirus permettendo), con l’uscita prevista per Natale 2021: mancherebbero dunque più di dodici mesi prima di salutare iltografico della popolare presentatrice sportiva, in passato volto noto di Sky Sport. Ilche ha puntato su...

