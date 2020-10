Didattica a distanza nel salernitano, studenti bendati al pc durante l’interrogazione (Di giovedì 29 ottobre 2020) “studenti bendati in videoconferenza per l’interrogazione per evitare che possano sbirciare dal libro o dagli appunti. E’ questa la segnalazione che ci è arrivata da diversi genitori degli alunni di un liceo Renato Cacciappoli di Scafati riportata sul sito cronachedellacampania.it, fortemente critici con una pratica ritenuta di pessimo gusto e poco formativa per i ragazzi. … L'articolo Didattica a distanza nel salernitano, studenti bendati al pc durante l’interrogazione Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) “in videoconferenza per l’interrogazione per evitare che possano sbirciare dal libro o dagli appunti. E’ questa la segnalazione che ci è arrivata da diversi genitori degli alunni di un liceo Renato Cacciappoli di Scafati riportata sul sito cronachedellacampania.it, fortemente critici con una pratica ritenuta di pessimo gusto e poco formativa per i ragazzi. … L'articolonelal pcl’interrogazione Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

