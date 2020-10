Didattica a distanza, da padre di una liceale ho una proposta: perché non fare a rotazione? (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Derek Sono il padre di una studentessa di terza di un liceo classico della Romagna. Con l’ultima serie di provvedimenti il governo ha imposto il 75% di Didattica a distanza per le scuole superiori. Pur storcendo il naso capisco le ragioni perché, anche se la scuola si è dimostrata un luogo molto sicuro, è inutile nasconderci: prima delle lezioni e dopo io stesso ho visto quotidianamente, andando a prendere mia figlia, la maggior parte dei ragazzi assembrati e senza mascherina. Posso immaginare quanto questo fenomeno possa essere amplificato nelle grandi città. Forse sarebbe bastato qualche rappresentante delle forze dell’ordine anche solo a fare presenza, abbandonando almeno per un periodo la caccia a chi supera di qualche km il limite dei 70 km/h nella corsa mattutina verso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Derek Sono ildi una studentessa di terza di un liceo classico della Romagna. Con l’ultima serie di provvedimenti il governo ha imposto il 75% diper le scuole superiori. Pur storcendo il naso capisco le ragioni perché, anche se la scuola si è dimostrata un luogo molto sicuro, è inutile nasconderci: prima delle lezioni e dopo io stesso ho visto quotidianamente, andando a prendere mia figlia, la maggior parte dei ragazzi assembrati e senza mascherina. Posso immaginare quanto questo fenomeno possa essere amplificato nelle grandi città. Forse sarebbe bastato qualche rappresentante delle forze dell’ordine anche solo apresenza, abbandonando almeno per un periodo la caccia a chi supera di qualche km il limite dei 70 km/h nella corsa mattutina verso ...

