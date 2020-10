Dialogo tra Montalbano e Mimì Augello sulle coniugalità da Lockdown

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Pronto Salvo, scusami se ti ho chiamato a quest’ora”. La nutizia eri che a chiamarla a Marinelle al tilifuna non eri stata Catarelle ma un ridiviva Mimì Augella che pariva scumparsa eppoia ritruvata tramita Chi mintula l’havia vitta chiù… Muntilbano: “Mimì, biata chi ti senta: haviva pinsata che eri morsa”. Augella: “Magaria fussi murta Salvu… “. M: “Ma commo apprima parlava in taliana ed ura mi riparla in dialitta”. A: “Commo parli parli havia da parlarte”. M: “E parlia!”. A: “Ma tu sapia dalla prifetture de Montilusa quanno ci accludano?”. M: “Niuscuno mi havia acclusa niuna cununicaziona”. A: “Salvu, nun babbiarma: ma tu havia accapita che da lunnedia ci acclaudana e che se non laburo divo stari cu mea muliera ...