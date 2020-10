Di notte Dj, di giorno capo della mafia nigeriana: arrestato “Boogye, il re di Ferrara” (video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo hanno trovato a Verona, dove si apprestava a suonare a pagamento come dj afro beat a un battesimo. La polizia di Ferrara ha arrestato così anche Boogye, al secolo Emmanuel Okenwa, considerato il capo di quella mafia nigeriana fortemente radicata a Ferrara, che ieri ha portato all’arresto di 31 persone, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Dda di Bologna. Chi è “Boogye, il re di Ferrara” Il 50enne Boogye, che pare amasse definirsi con i suoi sottoposti “il re di Ferrara”, per gli inquirenti è il capo cittadino dei Viking. Si tratta di una delle bande in cui si divide la mafia nigeriana. Okenwa, inoltre, avrebbe un ruolo di spicco anche a livello nazionale, essendo l’uomo di collegamento ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo hanno trovato a Verona, dove si apprestava a suonare a pagamento come dj afro beat a un battesimo. La polizia di Ferrara hacosì anche Boogye, al secolo Emmanuel Okenwa, considerato ildi quellafortemente radicata a Ferrara, che ieri ha portato all’arresto di 31 persone, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Dda di Bologna. Chi è “Boogye, il re di Ferrara” Il 50enne Boogye, che pare amasse definirsi con i suoi sottoposti “il re di Ferrara”, per gli inquirenti è ilcittadino dei Viking. Si tratta di una delle bande in cui si divide la. Okenwa, inoltre, avrebbe un ruolo di spicco anche a livello nazionale, essendo l’uomo di collegamento ...

Ultime Notizie dalla rete : notte giorno Filati di alghe per gli abiti da giorno e da notte di Tabinotabi Venezia Il Sole 24 ORE Sabrina Paravicini/ “Ho avuto paura di morire, feci la tac e scoppiai a piangere”

L’attrice Sabrina Paravicini è stata ospite oggi pomeriggio di “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno. L’artista ha parlato del tumore al seno che le è stato diagnosticato due anni fa: “Ho cominciato a ...

Nuova Fano: "Inqualificabile attacco del senatore Nencini (PSI) agli agenti sindacalisti della Polizia di Pesaro Urbino"

Forse il senatore dimentica che questi nostri angeli custodi ogni giorno e notte donano la loro vita per la nostra sicurezza ed ogni volta che escono da casa salutando i loro cari con la speranza che ...

