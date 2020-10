Di Maio | “I vandali vanno fermati ma le piazze vanno ascoltate Politica troppo frammentata | c’è chi contesta un decreto che ha scritto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “C’è rabbia, incredulità, sofferenza. È naturale. Sono stati d’animo figli dell’incertezza. Di fronte a tutto questo l’obbligo di un governo è quello di reagire e di ascoltare, ma soprattutto è quello di assumersi le proprie responsabilità. I, ma le. Sono un segnale che il governo non può trascurare”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Diin una lettera inviata a Repubblica. Secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle gli umori “non possono essere ignorati, bensìcondivisi e devono essere compresi. Non basta liquidare le proteste come se le ...