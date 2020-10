Detto Fatto, Giovanna Civitillo nuova rubrica e confessioni su Amadeus (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giovanna Civitillo svela la sua nuova rubrica a Detto Fatto, accanto a Bianca Guaccero, e si confessa su Amadeus. “Mission (im)possible” si alternerà con la rubrica che avevo anche l’anno scorso, “Pazze per lo shopping” – ha spiegato a Sorrisi e Canzoni Tv – : andranno in onda entrambe il lunedì a settimane alterne. Anche qui mi diverto moltissimo: è un gioco sulla moda, con due concorrenti che si sfidano e devono creare un look a basso costo. E vince chi riesce a spendere di meno”. Giovanna è legata ormai da diversi anni ad Amadeus da cui ha avuto il figlio Josè. Un amore nato quando lei vestiva i panni de “la scossa” a ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 ottobre 2020)svela la sua, accanto a Bianca Guaccero, e si confessa su. “Mission (im)possible” si alternerà con lache avevo anche l’anno scorso, “Pazze per lo shopping” – ha spiegato a Sorrisi e Canzoni Tv – : andranno in onda entrambe il lunedì a settimane alterne. Anche qui mi diverto moltissimo: è un gioco sulla moda, con due concorrenti che si sfidano e devono creare un look a basso costo. E vince chi riesce a spendere di meno”.è legata ormai da diversi anni adda cui ha avuto il figlio Josè. Un amore nato quando lei vestiva i panni de “la scossa” a ...

