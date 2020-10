Detto Fatto, Bianca Guaccero in quarantena interviene al telefono (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche Bianca Guaccero è finita in isolamento a causa del Covid-19, la conduttrice di Detto Fatto ha dovuto cedere lo scettro della trasmissione che è ripartita per la nuova stagione solo dal 26 ottobre ai suoi validi colleghi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Detto Fatto, i tutorial di Rai2 con Bianca Guaccero con un nuovo orario A raccontare i motivi di questa situazione è stata lei stessa in un intervento telefonico da casa: “Io vi guardo da casa, sono in quarantena cautelativa, perché sono un contatto diretto di un positivo”. L’attrice e conduttrice ha già Fatto il primo tampone, ma deve aspettare le indicazioni dei medici e sicuramente ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ancheè finita in isolamento a causa del Covid-19, la conduttrice diha dovuto cedere lo scettro della trasmissione che è ripartita per la nuova stagione solo dal 26 ottobre ai suoi validi colleghi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi., i tutorial di Rai2 concon un nuovo orario A raccontare i motivi di questa situazione è stata lei stessa in un intervento telefonico da casa: “Io vi guardo da casa, sono incautelativa, perché sono un contatto diretto di un positivo”. L’attrice e conduttrice ha giàil primo tampone, ma deve aspettare le indicazioni dei medici e sicuramente ...

Corriere : Suo padre si è tolto la vita nel 2013. Possiamo parlarne? «È stato il fatto più forte e scioccante della mia vita.… - gennaromigliore : L’abbiamo detto nelle sedi opportune e non siamo stati ascoltati: proveremo a cambiare in Parlamento un #Dpcm che p… - trash_italiano : UNA COSA DOVEVANO FARE: INQUADRARE LA FACCIA DI ELIGREG QUANDO ALFONSO HA DETTO CHE ERA UNO SCHERZO. L'HANNO FATTO? NO. #GFVIP - stella6615 : RT @LunatiLuciano: L'avvocato DEL POPOLO DICE CHE LA PANTEMIA CI STA FUGGENDO DI MANO. imbecilli, vi È SFUGGITA DI MANO DA MARZO.GLI. ITALI… - masaccio_ : @PCossu @maurovanetti Va detto che, per fortuna nostra, Renzi è molto più scarso di Blair, e quindi non è mai riusc… -