(Di giovedì 29 ottobre 2020) Servizio di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Avellino in Alta Irpinia dove, idella Compagnia di Montella hanno effettuato mirati servizi finalizzati ...

GazzettAvellino : Detenzione illegale di armi e munizioni, sequestro e denuncia dei Carabinieri a Montemarano. - pianainforma : Bovalino, arrestata una famiglia per coltivazione di canapa indiana e detenzione illegale di arma -… - LaureViggiano : RT @RiccardoNoury: L'udienza svolta oggi al Cairo, con minimo preavviso, è terminata con un ennesimo rinvio (al momento, a data da destinar… - stefelici : @Basarab_ Detenzione illegale di armi da fuoco, furto con scasso e associazione a delinquere - ScrivoLibero : Detenzione illegale di #faunaselvatica: #denunciato - -

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione illegale

TarantoBuonaSera.it

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione illegale di arma clandestina Stefano Savasta, 32 anni, disoccupato, con precedenti pe ...Nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, i Carabinieri avevano infatti acquisito informazioni che indicavano che l’uomo era in possesso di droga e che la spacciasse a ...