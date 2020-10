Destiny 2: Oltre la Luce protagonista di un dietro le quinte e un nuovo trailer di lancio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Bungie ha pubblicato un video documentario dedicato al making of di Destiny 2: Oltre la Luce che consente ai giocatori di dare uno sguardo dietro le quinte della nuova espansione. I fan potranno scoprire nuove informazioni sulla Stasi, il game design e molto altro ancora.Bungie ha anche pubblicato il tralier di lancio di Destiny 2: Oltre la Luce che evidenzia la posta in gioco nel prossimo capitolo di Destiny 2. Con l'aumento del potere dell'oscurità tutto ciò che i giocatori pensavano di sapere verrà messo in discussione. I Guardiani scateneranno il potere della Stasi mentre esploreranno Europa e scopriranno i misteri nascosti in questa misteriosa destinazione tutta ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Bungie ha pubblicato un video documentario dedicato al making of di2:lache consente ai giocatori di dare uno sguardoledella nuova espansione. I fan potranno scoprire nuove informazioni sulla Stasi, il game design e molto altro ancora.Bungie ha anche pubblicato il tralier didi2:lache evidenzia la posta in gioco nel prossimo capitolo di2. Con l'aumento del potere dell'oscurità tutto ciò che i giocatori pensavano di sapere verrà messo in discussione. I Guardiani scateneranno il potere della Stasi mentre esploreranno Europa e scopriranno i misteri nascosti in questa misteriosa destinazione tutta ...

