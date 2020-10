Demon's Souls per PS5 tra 4K, grafica e tutti i cambiamenti apportati rispetto alla versione originale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a Demon's Souls per PlayStation 5. Questo video ci ha permesso di dare uno sguardo a tutte le caratteristiche che avrà il gioco una volta che uscirà sulla console next-gen.Innanzitutto il gioco avrà diverse opzioni grafiche. Come spiega Bluepoint in un'intervista: "Abbiamo realizzato due diverse modalità nel gioco: modalità cinematografica che è un 4K nativo, che sembra sbalorditivo, a 30 fotogrammi al secondo; e modalità performance, in modo da poter riprodurre un 4K dinamico a 60 fotogrammi al secondo. Questo consentirà un'animazione più fluida".Oltre a poter scegliere una modalità cinematografica, il gioco presenterà anche filtri che permetteranno di cambiare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a'sper PlayStation 5. Questo video ci ha permesso di dare uno sguardo a tutte le caratteristiche che avrà il gioco una volta che uscirà sulla console next-gen.Innanzitutto il gioco avrà diverse opzioni grafiche. Come spiega Bluepoint in un'intervista: "Abbiamo realizzato due diverse modalità nel gioco: modalità cinematoche è un 4K nativo, che sembra sbalorditivo, a 30 fotogrammi al secondo; e modalità performance, in modo da poter riprodurre un 4K dinamico a 60 fotogrammi al secondo. Questo consentirà un'animazione più fluida".Oltre a poter scegliere una modalità cinemato, il gioco presenterà anche filtri che permetteranno di cambiare ...

