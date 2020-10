Decreto Ristoro in Gazzetta ufficiale oggi 29 ottobre: tutte le novità e il PDF (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Decreto ristori diventa ufficiale ed entra in vigore oggi 29 ottobre, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale avvenuto ieri sera. Presto il Decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Di seguito vediamo tutte le più importanti novità relative alle misure di sostegno economico per far fronte a questa seconda ondata di Covid e le altre misure previste dal Governo. A fondo articolo troverete il PDF integrale del Decreto legge Ristori – Dl del 28.10.2020 n. 137. Decreto Ristoro oggi in Gazzetta ufficiale: incentivi per le partite iva e stop IMU Guardando la ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilristori diventaed entra in vigore29, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaavvenuto ieri sera. Presto ilsarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Di seguito vediamole più importanti novità relative alle misure di sostegno economico per far fronte a questa seconda ondata di Covid e le altre misure previste dal Governo. A fondo articolo troverete il PDF integrale dellegge Ristori – Dl del 28.10.2020 n. 137.in: incentivi per le partite iva e stop IMU Guardando la ...

