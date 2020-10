Decreto Ristori in Gazzetta: indennizzi a fondo perduto, rinnovo Rem, Cig, bonus. Tutte le misure (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Foto Governo.it) Contributi a fondo perduto per imprese, nuova indennità Covid una tantum per stagionali e lavoratori dello spettacolo, rinnovo Reddito di emergenza, stop seconda rata Imu, bonus affitti commerciali: è questo il succo del Decreto Ristori 2020, approvato nel pomeriggio del 27 ottobre dal Governo, firmato dal presidente Mattarella nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, e pubblicato in Gazzetta ufficiale con una edizione straordinaria (Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137). Un provvedimento ad ampia gittata che tocca molte categorie: dalle piccole imprese ed esercenti alle famiglie in stato di bisogno. Un totale di 5-6 miliardi stanziati, di cui circa 3 andranno a coprire i Ristori per le attività ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Foto Governo.it) Contributi aper imprese, nuova indennità Covid una tantum per stagionali e lavoratori dello spettacolo,Reddito di emergenza, stop seconda rata Imu,affitti commerciali: è questo il succo del2020, approvato nel pomeriggio del 27 ottobre dal Governo, firmato dal presidente Mattarella nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, e pubblicato inufficiale con una edizione straordinaria (Legge 28 ottobre 2020, n. 137). Un provvedimento ad ampia gittata che tocca molte categorie: dalle piccole imprese ed esercenti alle famiglie in stato di bisogno. Un totale di 5-6 miliardi stanziati, di cui circa 3 andranno a coprire iper le attività ...

